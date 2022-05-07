Джерело - Чемпіон.
Фуенлабрада вдома поступилась Реалу Сосьєдад Б у 39 турі Сегунди.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.
Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля вийшов на поле на 76-й хвилині гри.
Таким чином Фуенлабрада повторила сумну долю Альбасете, з яким українець вилетів торік.
Чемпіонат Іспанії - Сегунда
39 тур, 07 травня
Фуенлабрада – Реал Сосьєдад Б 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Бульдіні, 1:1 - 63 Алькайн, 1:2 - 90+5 Сола
Нагадаємо, Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ.