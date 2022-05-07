Фуенлабрада повторила долю Альбасете

Джерело - Чемпіон.

Фуенлабрада вдома поступилась Реалу Сосьєдад Б у 39 турі Сегунди.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля вийшов на поле на 76-й хвилині гри.

Таким чином Фуенлабрада повторила сумну долю Альбасете, з яким українець вилетів торік.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

39 тур, 07 травня

Фуенлабрада – Реал Сосьєдад Б 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Бульдіні, 1:1 - 63 Алькайн, 1:2 - 90+5 Сола

Нагадаємо, Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ.