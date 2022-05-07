Неймар: Я віддам життя заради перемоги на ЧС-2022

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар мріє виграти ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже хотів виграти Лігу чемпіонів із ПСЖ цього разу, але, на жаль, у нас не вийшло. Тепер я хочу завершити 2022 рік із титулом чемпіона світу.

Я готуюся як фізично, так і морально, щоб усе пройшло добре, і цього разу ми матимемо "бразильський чемпіонат світу". Я віддам заради цього своє життя. Я грав на ЧС двічі та знаю, як він працює. Якщо ти не будеш готовий, можливість зникне, тож я не можу дозволити їй вислизнути від мене", – сказав Неймар.