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Неймар: Я віддам життя заради перемоги на ЧС-2022

Вчора 22:54 137 0
Неймар прокоментував свої цілі на ЧС-2022
Неймар: Я віддам життя заради перемоги на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - goal.com.

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар мріє виграти ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже хотів виграти Лігу чемпіонів із ПСЖ цього разу, але, на жаль, у нас не вийшло. Тепер я хочу завершити 2022 рік із титулом чемпіона світу.

Я готуюся як фізично, так і морально, щоб усе пройшло добре, і цього разу ми матимемо "бразильський чемпіонат світу". Я віддам заради цього своє життя. Я грав на ЧС двічі та знаю, як він працює. Якщо ти не будеш готовий, можливість зникне, тож я не можу дозволити їй вислизнути від мене", – сказав Неймар.

Нагадаємо ПСЖ розчарувався в трансфері Неймара.

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