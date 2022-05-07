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Сельта знищила Алавес, Атлетік зіграв внічию з Валенсією. Результати 35 туру Ла-Ліги

Сьогодні 21:27 371 0
Результати 35 туру Ла-Ліги
Сельта знищила Алавес, Атлетік зіграв внічию з Валенсією. Результати 35 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 35 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

35 тур, 07 травня

Мальорка - Гранада 2:6 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Суарес, 1:1 - 28 Севілья, 1:2 - 46 Ескудеро, 1:3 - 55 Пуертас, 2:3 - 58 Райльо, 2:4 - 69 Моліна, 2:5 - 78 Узуні, 2:6 - 90 Моліна

Атлетік - Валенсія 0:0

Кадіс - Ельче 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Негредо, 2:0 - 83 Собріно, 3:0 - 90+3 Лосано

Сельта Віго - Алавес 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Гальхардо, 2:0 - 34 Аспас, 3:0 - 57 Наварро (автогол), 4:0 - 66 Аспас

22:00 Бетіс - Барселона

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