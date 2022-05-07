Філіппов: Хочеться повернутися до Десни

Ексгравець Десни Олександр Філіппов хоче повернутися у чернігівський клуб.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Футбол обов'язково буде в такому місті як Чернігів. Його відновлять уболівальники, знайдуться люди. Усі знають, як люблять футбольний клуб Десна, як там ставляться люди до футболу. Вони живуть цим. Вірю, сподіваюся і знаю, що незабаром все обов'язково закінчиться, і ми прийдемо на новий стадіон.

Звичайно, хочеться повернутися до Десни. Це було б чудово. Тримаю у серці цей футбольний клуб. Він мені багато дав. Ми пережили дуже багато відмінних моментів і важких. Принаймні це були прекрасні часи, хочеться ще раз це пережити й з великими емоціями та перемогами", - сказав Філіппов.