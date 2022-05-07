Артета: Арсенал запропонував новий контракт після трьох поразок

Наставник Арсеналу - про продовження контракту

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета задоволений тим, що було зроблено пропозицію продовжити контракт з клубом до 2025 року.

Про це заявив сам фахівець.

"Клуб був сповнений рішучості зробити це зараз. Вони хотіли продемонструвати стабільність та прихильність нашому проекту. Арсенал запропонував мені контракт, коли ми програли три матчі поспіль... Такого у футболі не буває. Коли я це побачив, я розчулився. Це сказало мені про те, що ці хлопці серйозно налаштовані", - зазначив Артета.