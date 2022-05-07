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Ребров: Всі українці перейдуть на українську мову

Сьогодні 12:56 183 0
Фахівець - про спілкування українською мовою
Ребров: Всі українці перейдуть на українську мову
#Сергій Ребров

Джерело - tsn.ua.

Наставник Аль Айна Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги своєї команди в кубку ОАЕ. 

"На матчі була ціла трибуна українців, українських дітей. Після гри їх переповнювали емоції, я підійшов і взяв український прапор. І весь стадіон аплодував, я бачив, як українці відчували підтримку всіх присутніх.

Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресора", - сказав Ребров.

Раніше Ребров розповів, як громадяни росії зараз поводяться за кордоном і чи були у нього з ними конфлікти.

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