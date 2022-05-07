Ребров: Всі українці перейдуть на українську мову

Наставник Аль Айна Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги своєї команди в кубку ОАЕ.

"На матчі була ціла трибуна українців, українських дітей. Після гри їх переповнювали емоції, я підійшов і взяв український прапор. І весь стадіон аплодував, я бачив, як українці відчували підтримку всіх присутніх.

Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресора", - сказав Ребров.