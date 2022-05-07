Директор Олександрії: УПЛ у Туреччині? Викидати по сто тисяч євро на місяць - дорого, коли йде війна

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв прокоментував варіант з проведенням осінньої частини наступного сезону УПЛ в Туреччині.

"Поки це обговорення на рівні чуток. Нюансів дуже багато, потрібно, щоб була конкретна інформація. Тому поки не можу сказати ні "так", ні "ні". Ще ніхто не збирався, ще ніхто не виносив це питання на порядок денний. Потрібно сідати за стіл з представниками клубів та обговорювати. Потрібно, щоб були вхідні дані, щоб можна було розуміти, що це буде і яким чином. Але однозначно потрібно щось робити та розпочинати сезон. Це 100%.

Це все роздуми. Якщо збиратися та починати грати сезон за кордоном, в тій же Туреччині, то місяць проживання і харчування команди там коштуватиме, наприклад, 100 000 євро. Кожен місяць викидати 100 000 євро на те, щоб команда просто жила і харчувалася, - це дуже дорого в момент, коли йде війна.

Якщо буде якась допомога зі сторони Туреччини, наприклад, безплатне проживання та харчування, то це ще можна обговорювати. А якщо все це буде на плечах клубів, то це зможуть дозволити собі лише 3 клуби. Який тоді в цьому сенс?

УПЛ на заході України? Ми розмовляємо про теоретичні питання. Поки воєнний стан, ніякого футболу і спортивних змагань не може бути. Коли не буде воєнного стану, тоді можна буде про це розмовляти. Це все роздуми. Зараз можна лише планувати та готувати варіанти. Поки немає конкретики, ніхто нічого не зробить", - заявив Кітаєв.