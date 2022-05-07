Барселона не повертатиме Суареса

Угода Суареса з Атлетіко спливає влітку

Нападник Атлетіко Луїс Суарес обговорював повернення до Барселони із Жоаном Лапортою.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці виключають можливість повернення уругвайця до клубу.

Повідомляється, що у листопаді нападник Атлетіко відвідав церемонію вручення Золотого м'яча, де зустрів президента Барселони.

Однак у клубі не розглядають варіант із поверненням уругвайця. У Барселоні вважають, що його етап у клубі завершено, тому керівництво синьо-гранатових зосереджено на інших цілях.

Угода Суареса з Атлетіко спливає влітку.

Раніше повідомлялося, що Суарес хоче повернутись до Барселони і готовий навіть знизити зарплату заради цього.