Степаненко: Зараз важко думати про футбол, але ми маємо зробити все для перемоги

Півзахисник збірної України та Шахтаря Тарас Степаненко висловився про підготовку офіційних матчів національної команди.

"20 лютого ми почали готуватися із Шахтарем до чемпіонату, а 24 лютого розпочалася війна. Місяць я був із сім'єю, намагався знайти безпечне місце. Цей місяць не тренувався.

Потім я приблизно місяць тренувався в Румунії з місцевою командою, а потім, коли Шахтар подався до Туреччини, я почав готуватися з командою до благодійних матчів.

Зараз складна ситуація, не всі хлопці можуть одразу виїхати з країни. Але зараз у нас хороші умови підготовки. Зараз важко думати про футбол. Ви дивіться новини, бачите відео. Іноді це важко. Але ми маємо зробити все можливе, щоб перемогти", - заявив Степаненко.