Степаненко: Зараз важко думати про футбол, але ми маємо зробити все для перемоги

Джерело - isport.ua.
Півзахисник збірної України та Шахтаря Тарас Степаненко висловився про підготовку офіційних матчів національної команди.
"20 лютого ми почали готуватися із Шахтарем до чемпіонату, а 24 лютого розпочалася війна. Місяць я був із сім'єю, намагався знайти безпечне місце. Цей місяць не тренувався.
Потім я приблизно місяць тренувався в Румунії з місцевою командою, а потім, коли Шахтар подався до Туреччини, я почав готуватися з командою до благодійних матчів.
Зараз складна ситуація, не всі хлопці можуть одразу виїхати з країни. Але зараз у нас хороші умови підготовки. Зараз важко думати про футбол. Ви дивіться новини, бачите відео. Іноді це важко. Але ми маємо зробити все можливе, щоб перемогти", - заявив Степаненко.
Нагадаємо, матч Боруссія М - Україна відбудеться 11 травня. У рамках відбору на чемпіонат світу Україна зіграє із Шотландією (1 червня), а у разі перемоги - з Вельсом (5 червня).