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Степаненко: Українські військові просять нас потрапити на чемпіонат світу

Сьогодні 20:55 123 0
Тарас Степаненко розповів про спілкування з українськими військовими.
Степаненко: Українські військові просять нас потрапити на чемпіонат світу
#Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Українські військові закликали футболістів національної команди потрапити на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

"Таке в моїй кар’єрі вперше. В 2014 році почалась війна, і ми переїхали в Київ, але зараз ми не маємо можливості грати чемпіонат. Це дуже важкий досвід. Ми хочемо підтримати форму і постараємось додавати. З кожним днем ми все більше додаємо.

Кожен день ми отримуємо повідомлення від солдатів. Вони просять нас тільки одного – зробіть все, щоб потрапити на чемпіонат світу. Для країни це момент надії. Це буде дуже емоційний момент для моєї країни та для всіх гравців", – сказав Степаненко.

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