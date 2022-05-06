Степаненко: Українські військові просять нас потрапити на чемпіонат світу

Українські військові закликали футболістів національної команди потрапити на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

"Таке в моїй кар’єрі вперше. В 2014 році почалась війна, і ми переїхали в Київ, але зараз ми не маємо можливості грати чемпіонат. Це дуже важкий досвід. Ми хочемо підтримати форму і постараємось додавати. З кожним днем ми все більше додаємо.

Кожен день ми отримуємо повідомлення від солдатів. Вони просять нас тільки одного – зробіть все, щоб потрапити на чемпіонат світу. Для країни це момент надії. Це буде дуже емоційний момент для моєї країни та для всіх гравців", – сказав Степаненко.