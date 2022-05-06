Петраков: Гравці збірної України відмовилися від відпочинку

Низка гравців збірної України відмовилась від відпочинку заради швидкого приїзду у табір команди.

Про це розповів головний тренер національної збірної Олександр Петраков.

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"Зміни в заявці команди? Потрібно, щоб була інтрига. Трошки почекайте. 16 травня до нас прибудуть Зубков, Качараба, Яремчук, Сікан. Вони грають за свої клуби 15-го, тож я запитав, скільки днів їм потрібно на відпочинок. Вони відповіли, що не потребують відпочинку і їдуть до збірної. Це дуже добре", - відзначив Петраков.