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Петраков: Гравці збірної України відмовилися від відпочинку

Сьогодні 19:11 47 0
Олександр Петраков прокоментував приїзд легіонерів
Петраков: Гравці збірної України відмовилися від відпочинку
Фото - УАФ
#Олександр Петраков, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Низка гравців збірної України відмовилась від відпочинку заради швидкого приїзду у табір команди.

Про це розповів головний тренер національної збірної Олександр Петраков.

Актуально: Петраков: Ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу

"Зміни в заявці команди? Потрібно, щоб була інтрига. Трошки почекайте. 16 травня до нас прибудуть Зубков, Качараба, Яремчук, Сікан. Вони грають за свої клуби 15-го, тож я запитав, скільки днів їм потрібно на відпочинок. Вони відповіли, що не потребують відпочинку і їдуть до збірної. Це дуже добре", - відзначив Петраков.

Раніше УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна.

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