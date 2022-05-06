Соломон: Угода з Фулгемом ще не закрита

Вінгер Шахтаря Манор Соломон ще не підписав угоду з Фулгемом.

Про це розповів сам футболіст.

"Не можу сказати, що угода закрита, що я вже покинув Шахтар та перейшов до Англії. Ще ні, але шанси, що я гратиму в Англії, – дуже високі. Це була мрія мого дитинства. Це найкраща ліга у світі. Далі я буду там.

Минулого року називались дуже багато клубів, куди я міг перейти. Ми були у перемовинах з кількома, які врешті-решт нічим не завершились. Досі є варіанти з великими клубами в інших лігах, але моєю ціллю завжди була АПЛ.

Весь футбол стікається туди. Погравши в Європі кілька років, розумієш, що всі хочуть туди потрапити. Навіть гравці, які грають у вищих лігах Німеччини, Іспанії, Італії, зрештою хочуть потрапити в англійську лігу, навіть якщо не в найбільші команди, – сказав Соломон.