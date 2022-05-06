Мілан цікавиться Стерлінгом

Рахім Стерлінг влітку може змінити клуб

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вже цього літа може змінити команду.

Про це інформує Calciomercato.

З огляду на те, що 27-річному англійцю так і не вдалося повернути собі статус ключового гравця в Манчестері він розгляне можливість трансферу в один із топ-колективів Європи. Раніше ходили чутки про перехід в Арсенал, а зараз в боротьбу за футболіста готовий вступити Мілан.

Чинний контракт Стерлінга з Ман Сіті розрахований до 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 85 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку вінгера 10 голів та 3 результативних передачі у 27 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів.