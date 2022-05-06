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Мілан цікавиться Стерлінгом

Сьогодні 16:10 51 0
Рахім Стерлінг влітку може змінити клуб
Мілан цікавиться Стерлінгом
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Стерлінг, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вже цього літа може змінити команду.

Про це інформує Calciomercato.

З огляду на те, що 27-річному англійцю так і не вдалося повернути собі статус ключового гравця в Манчестері він розгляне можливість трансферу в один із топ-колективів Європи. Раніше ходили чутки про перехід в Арсенал, а зараз в боротьбу за футболіста готовий вступити Мілан.

Чинний контракт Стерлінга з Ман Сіті розрахований до 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 85 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку вінгера 10 голів та 3 результативних передачі у 27 матчах АПЛ. 

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів.

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