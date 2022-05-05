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Піке пропустить кінцівку сезону

Сьогодні 21:26 148 0
В іспанця сталося загострення тендінозу
Піке пропустить кінцівку сезону
#Барселона, #Жерар Піке

Джерело - UA-футбол.

Захисник Барселони Жерар Піке не допоможе команди в матчах сезону, що залишилися.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 35-річного іспанця сталося загострення тендінозу.

Повідомляється, що загострення призвело до болів у м'язі лівого стегна.

Синьо-гранатовим доведеться зустрітися з Бетісом, Сельтою, Хетафе та Вільярреалом у матчах Ла Ліги.

Травму Жерар отримав у матчі Ла Ліги Барселона - Мальорка (2:1), який відбувся 1 травня.

Нещодавно Жерар уже вибував з ладу через аналогічне пошкодження - він пропустив 13 днів з 8 до 21 квітня.

Раніше Барселона хоче знизити зарплати лідерам задля літніх трансферів.

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