Піке пропустить кінцівку сезону

В іспанця сталося загострення тендінозу

Захисник Барселони Жерар Піке не допоможе команди в матчах сезону, що залишилися.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 35-річного іспанця сталося загострення тендінозу.

Повідомляється, що загострення призвело до болів у м'язі лівого стегна.

Синьо-гранатовим доведеться зустрітися з Бетісом, Сельтою, Хетафе та Вільярреалом у матчах Ла Ліги.

Травму Жерар отримав у матчі Ла Ліги Барселона - Мальорка (2:1), який відбувся 1 травня.

Нещодавно Жерар уже вибував з ладу через аналогічне пошкодження - він пропустив 13 днів з 8 до 21 квітня.

Раніше Барселона хоче знизити зарплати лідерам задля літніх трансферів.