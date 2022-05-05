Піке пропустить кінцівку сезону

Джерело - UA-футбол.
Захисник Барселони Жерар Піке не допоможе команди в матчах сезону, що залишилися.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У 35-річного іспанця сталося загострення тендінозу.
Повідомляється, що загострення призвело до болів у м'язі лівого стегна.
Синьо-гранатовим доведеться зустрітися з Бетісом, Сельтою, Хетафе та Вільярреалом у матчах Ла Ліги.
Травму Жерар отримав у матчі Ла Ліги Барселона - Мальорка (2:1), який відбувся 1 травня.
Нещодавно Жерар уже вибував з ладу через аналогічне пошкодження - він пропустив 13 днів з 8 до 21 квітня.
Раніше Барселона хоче знизити зарплати лідерам задля літніх трансферів.