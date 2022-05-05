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Ексгравець Шахтаря залишив бразильський клуб

Сьогодні 20:40 69 0
38-річний ветеран став вільним агентом
Ексгравець Шахтаря залишив бразильський клуб
#Жадсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

38-річний колишній півзахисник Шахтаря Жадсон залишився без клубу. 

Про це повідомляє ne45.com.br.

Жадсон розірвав контракт із Віторією за обопільною згодою сторін. Бразилець пропустив останній матч, заявивши, що це було пов'язано із сімейними проблемами.

Склад клубу бразильської Серії С Жадсон поповнив у січні 2022-го року. Встиг провести дев'ять матчів та забити два голи. Перед цим він провів рік у складі Атлетіко Паранаенсе.

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