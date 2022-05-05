Ексгравець Шахтаря залишив бразильський клуб

38-річний ветеран став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

38-річний колишній півзахисник Шахтаря Жадсон залишився без клубу.

Про це повідомляє ne45.com.br.

Жадсон розірвав контракт із Віторією за обопільною згодою сторін. Бразилець пропустив останній матч, заявивши, що це було пов'язано із сімейними проблемами.

Acordo. Após impasse, diretoria chega a acerto e Jadson deixa o @ECVitoria de maneira 'amigável'https://t.co/I5uoXvnZjH — NE45 (@NE45Minutos) May 5, 2022

Склад клубу бразильської Серії С Жадсон поповнив у січні 2022-го року. Встиг провести дев'ять матчів та забити два голи. Перед цим він провів рік у складі Атлетіко Паранаенсе.