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Різник: Скучили за м'ячем, за іграми

Сьогодні 20:25 85 0
Воротар збірної України - про тренування з командою
Різник: Скучили за м'ячем, за іграми
#Ворскла, #Дмитро Різник

Джерело - УАФ.

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник розповів про те, як відбувається підготовка збірної України до матчів плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Готуємося до дуже важливих ігор. Ми розуміємо, що це нам потрібно. Навантаження хороші, ми повинні витримувати їх, щоб бути готовими до поєдинків. Згадуємо всі вправи, скучили за м’ячем, за іграми. Сподіваємось, що буде більше таких ігор.

Коли почалася війна, я був удома. Щоб підтримувати форму, ми тренувалися групою на центральному стадіоні в Полтаві. Сумую за рідними, переживаю. Зараз дуже непростий час для України, але я думаю, що ми все витримаємо, і все буде добре", - зазначив Різник.

Раніше Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження.

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