Наполі цікавиться конкурентом Маліновського

Джерело - sport.ua.
Наполі проявляє інтерес до півзахисника Аталанти Маріо Пашалича.
Про це повідомляє Calcionapoli24.
Неаполітанці намагатимуться підписати хавбека під час літнього трансферного вікна.
У цьому сезоні на рахунку Пашаліча 12 голів та 9 асистів у 45 матчах за Аталанту у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного хорвата оцінюється у 28 мільйонів євро.
Пашалич є конкурентом Руслана Маліновського за місце у складі Аталанти.
Раніше Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти.