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Наполі цікавиться конкурентом Маліновського

Сьогодні 17:56 129 0
Пашалич може залишити Аталанту
Наполі цікавиться конкурентом Маліновського
#Наполі

Джерело - sport.ua.

Наполі проявляє інтерес до півзахисника Аталанти Маріо Пашалича.

Про це повідомляє Calcionapoli24.

Неаполітанці намагатимуться підписати хавбека під час літнього трансферного вікна.

У цьому сезоні на рахунку Пашаліча 12 голів та 9 асистів у 45 матчах за Аталанту у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного хорвата оцінюється у 28 мільйонів євро.

Пашалич є конкурентом Руслана Маліновського за місце у складі Аталанти.

Раніше Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти.

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