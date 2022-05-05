Каденко: Чутки є, але офіційної інформації про припинення існування якихось клубів немає

Президент ПФЛ Олександр Каденко розказав, чи є вже клуби, які припинили існування.

"Офіційної інформації нам поки що не надали. Чутки є, але давайте чекати офіційної інформації. Сподіваюся, що ситуація покращиться та клуби зможуть відновити свою роботу.

Чи правда, що Яруд продовжить виступи як Олімпік? Я знаю, що до початку повномасштабної агресії росії проти України були такі зустрічі та переговори. Зараз я не можу сказати, чи так буде.

Коли завершиться війна? Коли ми виженемо окупантів з України, тоді завершиться війна. Я не політик, але я за цілісну незалежну Україну Вірю в наші Збройні сили, у наших людей. Впевнений, що Україна - найкраща країна у світі. Вона переможе, буде жити, процвітати, і футбол буде розвиватися", - сказав Каденко.