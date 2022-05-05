Путря: Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз - ЗСУ та Азов

Хавбек Чорноморця розповів, як змінилися життєві цінності під час війни

Джерело - Футбол 24.

Раніше у футболістів кумирами були Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, а зараз - це ЗСУ та батальйон Азов.

Такою думкою поділився півзахисник Чорноморця Ілля Путря.

"Якраз напередодні спілкувався зі знайомими хлопцями-футболістами. Раніше нашими кумирами були Мессі та Роналду. А зараз наші кумири та приклад для наслідування – це ЗСУ та батальйон Азов. Я надзвичайно захоплений цими людьми".

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"Навіть уявити не можу, наскільки їм там складно. Вони затиснуті на заводі. Щоденно просять про деблокаду, я стежу за зверненнями воїна Калини. Наші думки та молитви з ними. Не люблю про це говорити, але ми також із футболістами матеріально допомагали Азову, адже вважаємо, що це найменше, що можемо зробити для них", - сказав Путря.

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