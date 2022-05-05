Гвардіола: Ми зіграли не найкращим чином

Манчестер Сіті провів матч-відповідь півфіналу ЛЧ з Реалом (3:1) не найкращим чином.

Про це заявив наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

"Ми були близькі до фіналу, але не змогли туди пробитись. Все просто. У першому таймі у нас не було гри. Ми недостатньо добре грали у першому таймі, але у нас не було серйозних проблем. Після того, як ми забили, ми були кращими. Ми знайшли свій темп, і гравцям було комфортно на полі".