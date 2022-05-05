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Гвардіола: Ми зіграли не найкращим чином

Сьогодні 15:00 207 0
Іспанський тренер розповів про виліт у півфіналі ЛЧ
Гвардіола: Ми зіграли не найкращим чином
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Манчестер Сіті провів матч-відповідь півфіналу ЛЧ з Реалом (3:1) не найкращим чином.

Про це заявив наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

"Ми були близькі до фіналу, але не змогли туди пробитись. Все просто. У першому таймі у нас не було гри. Ми недостатньо добре грали у першому таймі, але у нас не було серйозних проблем. Після того, як ми забили, ми були кращими. Ми знайшли свій темп, і гравцям було комфортно на полі".

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"Вони могли активно атакувати останні 15 хвилин, але вони цього не робили. У нас не було серйозних проблем, але футбол непередбачуваний. Вони відправили багато гравців у штрафний майданчик, Мілітао, Родріго, Вінісіуса, Бензема. Вони навішували і забили два м’ячі. Ми зіграли не найкращим чином, але в півфіналі це нормально, коли гравці відчувають тиск. Це футбол. Ми повинні це прийняти", - сказав Гвардіола.

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