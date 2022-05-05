"Росонеррі" мають намір завоювати Скудетто

Джерело - Football Italia.

Гравці Мілана будуть наполегливо працювати, щоб здобути Скудетто цього сезону.

Про це заявив форвард "росонеррі" Златан Ібрагімович.

"Команда наполегливо працює і має жагу до перемоги. Ми йшли на великі жертви, щоб досягти поставленої мети. У нас були деякі невдачі, але команда ще молода, росте, отримує все більше і більше досвіду. Ми зараз очолюємо турнірну таблицю. Нам просто потрібно зосередитися, продовжувати робити те, що ми робимо, і ми пообіцяли собі зробити все можливе".

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"З власного досвіду знаю, що у футболі від тижня до тижня багато чого може змінитися. Я тут два з половиною роки, ми були на першому і другому місцях, але ми ще нічого не виграли. Нам зараз не вистачає трофея, тому що ми все робимо ідеально. Я намагаюся робити все, що в моїх силах", - сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.