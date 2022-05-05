Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53394
Визначились фіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 12:16 275
Ребров виграв Кубок ОАЕ з Аль-Айном
Сьогодні 08:41 329
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:36 892
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Вчора 20:14 541 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Вчора 19:42 4199
Шевченко може стати президентом Пескари
Вчора 12:57 770
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
03.05.2022 23:51 1015
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
03.05.2022 23:28 737
Збірна України призначила нового головного тренера
03.05.2022 20:39 1716
Прямі трансляції

Ібрагімович: Мілану зараз не вистачає трофея, тому що ми все робимо ідеально

Сьогодні 14:16 188 0
"Росонеррі" мають намір завоювати Скудетто
Ібрагімович: Мілану зараз не вистачає трофея, тому що ми все робимо ідеально
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Football Italia.

Гравці Мілана будуть наполегливо працювати, щоб здобути Скудетто цього сезону.

Про це заявив форвард "росонеррі" Златан Ібрагімович.

"Команда наполегливо працює і має жагу до перемоги. Ми йшли на великі жертви, щоб досягти поставленої мети. У нас були деякі невдачі, але команда ще молода, росте, отримує все більше і більше досвіду. Ми зараз очолюємо турнірну таблицю. Нам просто потрібно зосередитися, продовжувати робити те, що ми робимо, і ми пообіцяли собі зробити все можливе".

  АктуальноЛукаку відмовився переходити у Мілан

"З власного досвіду знаю, що у футболі від тижня до тижня багато чого може змінитися. Я тут два з половиною роки, ми були на першому і другому місцях, але ми ще нічого не виграли. Нам зараз не вистачає трофея, тому що ми все робимо ідеально. Я намагаюся робити все, що в моїх силах", - сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 8303
Динамо переграло Базель у благодійному матчі Динамо переграло Базель у благодійному матчі 1201
Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО 1506
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 4199
Фанат Дніпра загинув у війні з росією Фанат Дніпра загинув у війні з росією 1143
У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів 2846
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85161
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11368
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173647 6
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33440
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25965
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16794