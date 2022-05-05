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Барселона попросила Кулібалі не продовжувати контракт з Наполі

Сьогодні 13:17 96 0
Його чинна угода добігає кінця в червні 2023 року
Барселона попросила Кулібалі не продовжувати контракт з Наполі
#Барселона, #Кулібалі, #Наполі

Джерело - AS.

Барселона зв’язалась з агентом захисника Наполі Каліду Кулібалі з проханням не продовжувати контракт з італійським клубом.

Про це повідомляє AS.

Його чинна угода добігає кінця в червні 2023 року.

У Барселоні хочуть бачити основною зв’язкою центральних захисників Араухо та Кулібалі на наступні п’ять років, а також Еріка Гарсію та Андреаса Крістенсена в якості альтернативи.

Проблема у тому, що Наполі не збирається його відпускати, навіть попри те, що у нього залишився лише один рік контракту. Перші контакти між клубами ні до чого не привели.

Італійський клуб хоче виручити за нього 40 мільйонах євро. Наполі не погожується на обмін, щоб здешевити трансфер для Барси.

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