Анчелотті вийшов у фінал ЛЧ вп’яте і побив рекорд Ліппі

У фіналі Реал зіграє з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вп’яте вивів свою команду в фінал Ліги чемпіонів.

Цим досягненням він побив рекорд іншого італійця - Марчело Ліппі.

У 2003, 2005 та 2007 роках Анчелотті грав у фіналі ЛЧ разом з Міланом, у 2014 - з Реалом.

У попередніх чотирьох вирішальних матчах команда Анчелотті програла лише раз - у 2005 році Ліверпулю, саме з яким Реал й зустрінеться у фіналі ЛЧ 2021/22.