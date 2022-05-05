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Анчелотті вийшов у фінал ЛЧ вп’яте і побив рекорд Ліппі

Сьогодні 12:00 203 0
У фіналі Реал зіграє з Ліверпулем
Анчелотті вийшов у фінал ЛЧ вп’яте і побив рекорд Ліппі
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Манчестер Сіті.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вп’яте вивів свою команду в фінал Ліги чемпіонів.

Цим досягненням він побив рекорд іншого італійця - Марчело Ліппі.

У 2003, 2005 та 2007 роках Анчелотті грав у фіналі ЛЧ разом з Міланом, у 2014 - з Реалом.

У попередніх чотирьох вирішальних матчах команда Анчелотті програла лише раз - у 2005 році Ліверпулю, саме з яким Реал й зустрінеться у фіналі ЛЧ 2021/22.

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