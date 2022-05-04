Зінченко - у запасі Манчестер Сіті на матч з Реалом

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти Реала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних. Також у запасі голкіпер Реала - Андрій Лунін.

Стартові склади команд:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді — Модрич, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Алаба, Вальєхо, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Л. Васкес, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брейне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Габріель Жезус, Фоден.

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Фернандінью, Еган-Райлі, Палмер, Макейті, Лавіа.

Матч розпочнеться о 22:00.

Перший матч завершився з рахунком 4:3 на користь Ман Сіті.