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Інтер продовжить контракт з Індзагі

Сьогодні 17:46 189 0
Індзагі підпише нову угоду з клубом
Інтер продовжить контракт з Індзагі
#Індзагі, #Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі продовжить співпрацю зі своїм нинішнім клубом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

46-річний італієць поставить підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Також у контракті буде опція продовження до 2025 року. За новою угодою Індзагі зароблятиме 5,5 млн євро за сезон.

Після 35 турів Інтер розташовується на другому рядку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на два очки.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Лаутаро.

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