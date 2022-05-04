Інтер продовжить контракт з Індзагі

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі продовжить співпрацю зі своїм нинішнім клубом.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
46-річний італієць поставить підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2024 року.
Також у контракті буде опція продовження до 2025 року. За новою угодою Індзагі зароблятиме 5,5 млн євро за сезон.
Після 35 турів Інтер розташовується на другому рядку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на два очки.
Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Лаутаро.