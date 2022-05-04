Тренер збірної Шотландії Кларк: Ми готувалися до України

Збірна Шотландії активно готується до відбіркового матчу ЧС-2022 проти України.

Про це заявив головний тренер шотландців Стів Кларк.

"Взимку в мене було вдосталь часу, що сісти та переглянути матчі України, Вельсу та Австрії. Я готувався до всіх потенційних суперників. Очевидно, що спочатку нам протистоятимуть українці, тому моя увага прикута до них".

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"Ми добре знали австрійців по відбірковой кампанії. Валлійці ж запропонують нам щось інше. Є багато інформації для аналізу. Потрібно зробити так, щоб ми були готові. Зараз у мене є список з 30 гравців, який потрібно буде скоротити до 24 футболістів", - сказав Кларк.