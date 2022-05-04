Леонардо може залишитися на посаді спортивного директора ПСЖ

Парижани не можуть знайти нового спортивного директора

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо може залишитися на своїй посаді по завершенню поточного сезону.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

Вболівальники та деякі представники клубу звинувачували його в невтішних виступах команди на міжнародній арені. Також у Леонардо склалися непрості стосунки з Маурісіо Почеттіно - тренеру не подобалося, що трансфери відбуваються без його згоди.

На рішення власників ПСЖ продовжити співпрацю з Леонардо може вплинути той факт, що клуб поки не знайшов йому заміну. Парижани проводили співбесіди з декількома кандидатами, але нікому не вдалося їх переконати. Керівники вважають, що бразилець пропонує найкращий проєкт розвитку молодих футболістів.

Тепер шанси фахівця втримати свою посаду оцінюються джерелом як "досить високі". Також свою роль може зіграти те, чи піде влітку з команди Кіліан Мбаппе, з яким Леонардо вів перемовини.

Раніше повідомлялося, що Мессі покине ПСЖ у випадку переходу Роналду.