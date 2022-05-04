Сімеоне може покинути Атлетіко в разі не виходу в Лігу чемпіонів

Джерело - COPE.
Доля головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне досі невизначена
Про це повідомляє Cope.
Розмови про завершення співпраці можуть відбутися по завершенню сезону. Це станеться у випадку, якщо Атлетіко не вийде в Лігу чемпіонів.
Тоді перед тренером постане вибір - або залишити команду, або погодитися на значне зменшення зарплати.
Зазначається, що на цей момент Сімеоне є одним із найбільш високооплачуваних фахівців у світовому футболі.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко може призначити Вальверде у разі відходу Сімеоне.