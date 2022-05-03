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Йовичевич: На Довбика великий попит

Вчора 23:10 203 0
Ігор Йовичевич прокоментував гру Артема Довбика
Йовичевич: На Довбика великий попит
Фото - gettyimages
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик влітку може змінити клуб.

Про це розповів головний тренер клубу Ігор Йовичевич.

"Артем – топ-футболіст, який незабаром буде у чудовій формі та принесе користь збірній України. Я радий, що гравець такого рівня виступав за нашу команду.

З огляду на ту ситуацію, в якій перебуває Україна та клуб, складно буде утримати Довбика. На нього великий попит.

Побачимо, що скаже Артем, які у нього бажання. Потрібно, щоб збіглися бажання футболіста та клубу", - сказав Йовичевич.

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