Йовичевич: На Довбика великий попит

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик влітку може змінити клуб.

Про це розповів головний тренер клубу Ігор Йовичевич.

"Артем – топ-футболіст, який незабаром буде у чудовій формі та принесе користь збірній України. Я радий, що гравець такого рівня виступав за нашу команду.

З огляду на ту ситуацію, в якій перебуває Україна та клуб, складно буде утримати Довбика. На нього великий попит.

Побачимо, що скаже Артем, які у нього бажання. Потрібно, щоб збіглися бажання футболіста та клубу", - сказав Йовичевич.