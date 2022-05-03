Буяльський точно зміг би заграти у Манчестер Сіті - Дулуб

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський та форвард Дніпра-1 Артем Довбик переросли чемпіонат України.

Про це розповів головний тренер Львова Олег Дулуб.

"Довбик та Буяльський уже переросли чемпіонат України за рівнем майстерності. Але треба розуміти іншу річ, що футбольна команда - це живий організм. Для таких гравців дуже важливо потрапити у свій час та у свою команду. Зараз їхній час, а тепер треба знайти свою команду. Це можна побачити на прикладі Довбика, який у Дніпрі-1 мав кураж, а в Динамо йому доводиться складніше. Для таких гравців потрібні команди, які грають із позиції сили.

На мій погляд, Буяльський точно зміг би заграти у Ман Сіті. За стилем гри він підходить команді Гвардіоли. Довбика тоді відправимо до Ліверпуля (сміється, - прим.). Артем - приклад чистого центрфорварда, який вирішує результати матчів", - розповів Дулуб.