Джерело - cagliaricalcio.com.
Італійський фахівець Алессандро Агостіні призначений головним тренером Кальярі.
Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.
Агостіні змінив на посаді Вальтера Маццаррі, про відставку якого було оголошено у понеділок.
42-річний італієць виступав за Кальярі з 2004 по 2012 рік, провів за клуб майже 300 матчів. Після завершення кар'єри він увійшов до тренерського штабу команди, а потім очолив "молодіжку" клубу із Сардинії. Це перший тренерський досвід на професіональному рівні.
Наразі Кальярі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.