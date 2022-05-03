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Агостіні очолив Кальярі

Сьогодні 19:55 175 0
Аутсайдерів чемпіонату Італії вдався до змін на тренерському містку команди.
Агостіні очолив Кальярі
#Кальярі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - cagliaricalcio.com.

Італійський фахівець Алессандро Агостіні призначений головним тренером Кальярі.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Агостіні змінив на посаді Вальтера Маццаррі, про відставку якого було оголошено у понеділок. 

42-річний італієць виступав за Кальярі з 2004 по 2012 рік, провів за клуб майже 300 матчів. Після завершення кар'єри він увійшов до тренерського штабу команди, а потім очолив "молодіжку" клубу із Сардинії. Це перший тренерський досвід на професіональному рівні.

Наразі Кальярі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.

Раніше Кальярі звільнив головного тренера.

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