Аутсайдерів чемпіонату Італії вдався до змін на тренерському містку команди.

Італійський фахівець Алессандро Агостіні призначений головним тренером Кальярі.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Агостіні змінив на посаді Вальтера Маццаррі, про відставку якого було оголошено у понеділок.

42-річний італієць виступав за Кальярі з 2004 по 2012 рік, провів за клуб майже 300 матчів. Після завершення кар'єри він увійшов до тренерського штабу команди, а потім очолив "молодіжку" клубу із Сардинії. Це перший тренерський досвід на професіональному рівні.

Наразі Кальярі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. До зони вильоту лише два очки, але у Салернітани ще є матч у запасі.

Раніше Кальярі звільнив головного тренера.