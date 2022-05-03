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Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває

Сьогодні 19:38 371 0
Валерій Карпін прокоментував рішення УЄФА про усунення російських команд від міжнародних турнірів на сезон-2022/2023.
Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває
#Карпін, #УЄФА

Джерело - championat.com.

Росія буде судитися з УЄФА щодо відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

Про це розповів головний тренер Ростова та збірної росії Валерій Карпін.

"Нічого нового для мене не сталося. Те свавілля із усуненням російського футболу від змагань, яке почалося кілька місяців тому, триває. При цьому я досі сподіваюся, що російському футбольному союзу вдасться у відповідних судах відстояти право наших футболістів брати участь у міжнародних турнірах", - сказав Карпін.

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023

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