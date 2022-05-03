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Кан: Мюллер – ікона, яка носить емблему Баварії у своєму серці

Сьогодні 17:56 228 0
Олівер Кан прокоментував продовження контракту Томаса Мюллера з Баварією до 2024 року.
Кан: Мюллер – ікона, яка носить емблему Баварії у своєму серці
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Мюллер, #Футбольні трансфери

Джерело - fcbayern.com.

Хавбек Баварії Томас Мюллер є дуже важливим гравцем клубу.

Про це розповів генеральний директор мюнхенського клубу Олівер Кан.

"Томас Мюллер – ікона, яка носить емблему клубу у своєму серці.

Баварія завжди відрізнялася постійністю, і тому ми раді, що нам удалося продовжити контракт із цим важливим гравцем.

Він із тих, хто бере на себе лідерство, а також відіграє важливу роль у роздягальні завдяки своїй індивідуальності", – сказав Кан.

Нагадаємо, Баварія продовжила контракт з Мюллером.

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