Кан: Мюллер – ікона, яка носить емблему Баварії у своєму серці

Хавбек Баварії Томас Мюллер є дуже важливим гравцем клубу.

Про це розповів генеральний директор мюнхенського клубу Олівер Кан.

"Томас Мюллер – ікона, яка носить емблему клубу у своєму серці.

Баварія завжди відрізнялася постійністю, і тому ми раді, що нам удалося продовжити контракт із цим важливим гравцем.

Він із тих, хто бере на себе лідерство, а також відіграє важливу роль у роздягальні завдяки своїй індивідуальності", – сказав Кан.