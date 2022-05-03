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Гвардіола: Манчестер Сіті спробує виграти матч у Реала

Сьогодні 17:12 76 0
Жузеп Гвардіола прокоментував матч з Реалом
Гвардіола: Манчестер Сіті спробує виграти матч у Реала
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті налаштовується на перемогу у півфінального матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ми зробили багато хороших речей у першій грі. На жаль, ми пропустили голи і не змогли забити більше. Обидві команди хочуть атакувати, обидві - хочуть грати. Футбол - це фантастичне видовище. Загроза завжди існує, але ми побачили, що можемо бути там.

Ми їдемо до Мадриду, щоб спробувати виграти матч", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Алаба пропустить матч з Манчестер Сіті.

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