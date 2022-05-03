Гвардіола: Манчестер Сіті спробує виграти матч у Реала

Манчестер Сіті налаштовується на перемогу у півфінального матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ми зробили багато хороших речей у першій грі. На жаль, ми пропустили голи і не змогли забити більше. Обидві команди хочуть атакувати, обидві - хочуть грати. Футбол - це фантастичне видовище. Загроза завжди існує, але ми побачили, що можемо бути там.

Ми їдемо до Мадриду, щоб спробувати виграти матч", - сказав Гвардіола.