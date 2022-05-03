Ньюкасл підготував щедрий контракт для Дибали

Нападник Ювентуса Пауло Дибала влітку стане вільним агентом.

Про це повідомляє Football Insider.

У гонку за Дибалою включився Ньюкасл. "Сороки" готові запропонувати 28-річному аргентинцю зарплату 12,5 мільйона євро на рік.

Це значно більше всіх пропозицій, які надходили Дибалі до цього. Сьогодні лідером у гонці за форвардом вважається Інтер, який пропонує 7 млн євро на рік.

У цьому сезоні на рахунку Дибали 14 голів та 6 асистів у 35 матчах за Ювентус.

Нагадаємо, в Ювентусі підтвердили відхід Дибали.

Раніше Хаві відмовився від підписання аргентинця.