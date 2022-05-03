Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 06:17 53012
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:46 9647
Російські команди не зіграють на турнірах УЄФА
Вчора 20:11 711 1
Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону
Вчора 19:56 1150
Коноплянка: Президент клубу сказав, що я зіграв як лайно
Вчора 18:12 1413
Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря
Вчора 17:55 884
Клуби УПЛ обговорять формат наступного чемпіонату
Вчора 17:15 565
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Вчора 12:24 3433
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Вчора 12:17 405
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
01.05.2022 20:25 1099
Прямі трансляції

Ньюкасл підготував щедрий контракт для Дибали

Сьогодні 16:30 133 0
Ньюкасл підготував щедрий контракт для Дибали
Ньюкасл підготував щедрий контракт для Дибали
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Пауло Дибала, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала влітку стане вільним агентом.

Про це повідомляє Football Insider.

У гонку за Дибалою включився Ньюкасл. "Сороки" готові запропонувати 28-річному аргентинцю зарплату 12,5 мільйона євро на рік.

Це значно більше всіх пропозицій, які надходили Дибалі до цього. Сьогодні лідером у гонці за форвардом вважається Інтер, який пропонує 7 млн євро на рік.

У цьому сезоні на рахунку Дибали 14 голів та 6 асистів у 35 матчах за Ювентус.

Нагадаємо, в Ювентусі підтвердили відхід Дибали.

Раніше Хаві відмовився від підписання аргентинця.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3359
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 9647
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 3 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 3 травня 1424
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1483
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4532
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО 3053
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20426
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11348
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11589
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30126 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11117
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14858