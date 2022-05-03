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Білик: В Олександрії поки не платять

Сьогодні 14:17 221 0
Голкіпер Олександрії Олег Білик розповів про ситуацію в клубі
Білик: В Олександрії поки не платять
#Олег Білик, #Олександрія

Джерело - Команда №1.

Олександрія наразі не виплачує своїм гравцям заробітну плату.

Про це розповів голкіпер клубу Олег Білик.

"У нас поки не платять. Пообіцяли, що повернуть всі борги, які утворилися ще до вторгнення, але як і коли, поки що невідомо. Ми розуміємо, які зараз часи, але сподіваємося на те, що Олександрія буде жити. Отримувати кошти для нас важливо тому, що всі футболісти займаються допомогою, і нам не хочеться припиняти цей важливий процес", - розповів гравець.

Нагадаємо, виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ.

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