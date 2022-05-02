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Експрезидент Вереса закликав змінити емблему клубу через літеру "V"

Вчора 22:44 159 0
На думку Хахльова, Вересу варто повернути стару емблему, у якій назва клубу була написана українською.
Експрезидент Вереса закликав змінити емблему клубу через літеру "V"
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент рівненського Вереса Олексій Хахльов запропонував змінити емблему через наявність літери "V", яка присутня у назві клубу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Задля запобігання погіршення репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки, звертаюся до керівництва, акціонерів та членів Наглядової ради "Вереса" а також до всіх червоно-чорних вболівальників:

- негайно прибрати з всієї символіки Народного клубу заголовну літеру "V", як символ російської агресії проти України

- пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки НК Верес Рівне", - написав Хахльов.

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