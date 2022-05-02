Клопп: Півфінали Ліги чемпіонів легкими не бувають

Ліверпулю буде не просто у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Ніколи не знаєш, чи буде у тебе шанс знову зіграти у півфіналі, тому такі можливості треба цінувати та ставитися до них з усією відповідальністю, і ми підготуємось до матчу якнайкраще. Ми дуже хотіли дійти до цієї стадії і дуже хочемо у фінал, але якщо Вільяреал обіграє нас із рахунком, який виведе їх у фінал, ми привітаємо суперника.

Ми маємо намагатися перемогти на виїзді. Знаємо, що суперник зробить усе, аби відігратися. Півфінали Ліги чемпіонів легкими не бувають, і це не виняток. Фінал, можливо, буде важливішим, але зараз це найважливіший матч", - сказав Клопп.