Представники Барселони зустрічались з агентом Фелікса

Барселона продовжує пошуки нападника.
Про це повідомляє Вarca Universal.
Каталонці уважно стежать за форвардом Атлетіко Жуаном Феліксом.
Члени правління Барселони нещодавно зустрічалися з агентом Хорхе Мендесом, з яким у них склалися теплі відносини. Однією з головних тем для розмови був саме Фелікс, інтереси якого він представляє.
Нападник може покинути Атлетіко влітку, якщо клуб не потрапить у четвірку найкращих.
Проте, цей перехід може ускладнити те, що мадридський клуб не захоче підсилювати свого конкурента.
Ще одна проблема, з якою може зіштовхнутись Барселона – висока трансферна вартість гравця.
Нагадаємо, Фелікс пропустить кінцівку сезону.