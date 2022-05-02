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Представники Барселони зустрічались з агентом Фелікса

Сьогодні 19:28 180 0
Фелікс може змінити клуб
Представники Барселони зустрічались з агентом Фелікса
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Фелікс, #Ла-Ліга

Барселона продовжує пошуки нападника.

Про це повідомляє Вarca Universal.

Каталонці уважно стежать за форвардом Атлетіко Жуаном Феліксом.

Члени правління Барселони нещодавно зустрічалися з агентом Хорхе Мендесом, з яким у них склалися теплі відносини. Однією з головних тем для розмови був саме Фелікс, інтереси якого він представляє.

Нападник може покинути Атлетіко влітку, якщо клуб не потрапить у четвірку найкращих.

Проте, цей перехід може ускладнити те, що мадридський клуб не захоче підсилювати свого конкурента.

Ще одна проблема, з якою може зіштовхнутись Барселона – висока трансферна вартість гравця.

Нагадаємо, Фелікс пропустить кінцівку сезону.

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