Представники Барселони зустрічались з агентом Фелікса

Фелікс може змінити клуб

Барселона продовжує пошуки нападника.

Про це повідомляє Вarca Universal.

Каталонці уважно стежать за форвардом Атлетіко Жуаном Феліксом.

Члени правління Барселони нещодавно зустрічалися з агентом Хорхе Мендесом, з яким у них склалися теплі відносини. Однією з головних тем для розмови був саме Фелікс, інтереси якого він представляє.

Нападник може покинути Атлетіко влітку, якщо клуб не потрапить у четвірку найкращих.

Проте, цей перехід може ускладнити те, що мадридський клуб не захоче підсилювати свого конкурента.

Ще одна проблема, з якою може зіштовхнутись Барселона – висока трансферна вартість гравця.

Нагадаємо, Фелікс пропустить кінцівку сезону.