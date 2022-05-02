Хаві: Реал здобув чемпіонство чесно

Тренер "блаугранас" відзначив силу принципового суперника

Джерело - Marca.

Мета Барселони на залишок сезону - зайняти друге місце та вийти в Лігу чемпіонів.

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Психологічний аспект важливий. Ми повинні бути сильнішими ментально. Титул нам до снаги, але його вже виграв Реал. Вони здобули чемпіонство чесно, це ж довга дистанція в 38 матчів. Наше завдання тепер просте - зайняти друге місце та вийти в Лігу чемпіонів".

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"Добре, що вболівальники приходять на стадіон, хоча ми вже втратили шанси на трофей. У людей є бажання підтримувати нас, тому футболісти повинні віддячувати грою, результатами", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Лунін з прапором України відсвяткував чемпіонство Реала.