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Палкін: Після війни один з перших матчів збірної України треба буде провести в Маріуполі

Сьогодні 08:46 174 0
Маріуполь заслуговує прийняти матч збірної України
Палкін: Після війни один з перших матчів збірної України треба буде провести в Маріуполі
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Збірна України має провести один з перших післявоєнних матчів в українському Маріуполі.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. Більше того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі. Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні", - сказав Палкін.

Нагадаємо, збірна України розпочала тренувальний збір напередодні відбору до ЧС-2022.

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