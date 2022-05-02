Збірна України має провести один з перших післявоєнних матчів в українському Маріуполі.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. Більше того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі. Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні", - сказав Палкін.