Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 09:02 51658
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:44 248
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 15:08 4581
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Сьогодні 14:09 326
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Сьогодні 12:39 668
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Сьогодні 08:39 655
Реал розгромив Еспаньйол, Атлетік переграв Атлетіко. Результати 34 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 861
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
Вчора 21:33 1059
Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги
Вчора 21:24 522
Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Вчора 19:22 399
Прямі трансляції

Труа розгромив Лілль, Монако виграв у Анже: результати матчів 35 туру Ліги 1

Сьогодні 18:55 280 0
У Лізі 1 відбулися чергові матчі
Труа розгромив Лілль, Монако виграв у Анже: результати матчів 35 туру Ліги 1
#Бордо, #Лілль, #Марсель, #Монако, #Труа

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів

Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 1 травня

Труа - Лілль 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Тардьє (пен), 2:0 - 55 Угбо (пен), 3:0 - Тардьє (пен)

Брест - Клермон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Брассьє, 2:0 - 62 Муньє

Лор’ян - Реймс 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Зенелі, 1:1 - 32 Моффі, 1:2 - 59 Туре

Монако - Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 автогол Бамба, 2:0 - 61 Бен Єддер

Монпельє - Мец 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Делен, 0:2 - 70 Мафута, 1:2 - 79 Суке, 2:2 - 90+1 Вахі

Сьогодні, 1 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Бордо - Ніцца 

22:00. Марсель - Ліон

Коментарі ()
Популярне зараз
Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А 1382
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 51658
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4581
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5795
28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика 28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика 12323 1
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5126
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24046
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19979 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42766
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11337
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5894
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17198