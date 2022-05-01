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Бордо поступився Ніцці, Монако виграв у Анже: результати матчів 35 туру Ліги 1

Сьогодні 19:57 507 0
У Лізі 1 відбулися чергові матчі
Бордо поступився Ніцці, Монако виграв у Анже: результати матчів 35 туру Ліги 1
#Бордо, #Лілль, #Марсель, #Монако, #Труа

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів

Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 1 травня

Труа - Лілль 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Тардьє (пен), 2:0 - 55 Угбо (пен), 3:0 - Тардьє (пен)

Брест - Клермон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Брассьє, 2:0 - 62 Муньє

Лор’ян - Реймс 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Зенелі, 1:1 - 32 Моффі, 1:2 - 59 Туре

Монако - Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 автогол Бамба, 2:0 - 61 Бен Єддер

Монпельє - Мец 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Делен, 0:2 - 70 Мафута, 1:2 - 79 Суке, 2:2 - 90+1 Вахі

Бордо - Ніцца 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Делор

Сьогодні, 1 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

22:00. Марсель - Ліон

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