Бущан: Ми зробимо все, щоб потрапити на ЧС-2022

Воротаря Динамо Георгія Бущана рішення щодо завчасного завершення сезону в УПЛ не турбує.

Про це заявив футболіст.

"В кожній країні нас зустрічали добре і з повагою до України. Це дуже приємно. Ми всі чекаємо нашої перемоги. Дуже вдячні ЗСУ та теробороні. Кожен день є внутрішня тривога, але ми впевнені в нашій перемозі.

Дострокове завершення сезону? Якщо чесно, то мені байдуже, як воно закінчилось.

Наша головна ціль - щоб скоріше закінчилась війна. Шанси пройти на ЧС-2022? Ми зробимо все на полі для перемоги. З позитивними емоціями відправимось у збірну, ми побачимо хлопців і тренерський штаб", - сказав Бущан.