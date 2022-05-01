Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 09:02 51429
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Сьогодні 08:39 376
Реал розгромив Еспаньйол, Атлетік переграв Атлетіко. Результати 34 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 826
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
Вчора 21:33 1020
Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги
Вчора 21:24 492
Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Вчора 19:22 360
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді
Вчора 17:50 321
Помер відомий футбольний агент Райола
Вчора 17:13 768
Завацька виграла парний турнір у Загребі
Вчора 16:37 528
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Вчора 10:54 309
Прямі трансляції

Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо

Сьогодні 12:39 109 0
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
#Динамо

Джерело - pravda.com.ua.

Батько українського півзахисника Динамо Віктора Циганкова покинув межі України в умовах воєнного стану, як учасник делегації киян.

Про це повідомляє Українська правда.

У списку із 37-ми людей Віталій Циганков має посаду тренера воротарів. Відзначимо, що він виступав на позиції голкіпера під час своєї кар’єри, потім працював у першій команді Динамо, але останнім часом мав посаду в академії.

На офіційному сайті киян Віталія Циганкова немає у списку тренерського штабу. Тренером воротарів там є Михайло Михайлов.

Також нагадаємо, що батько Віктора Циганкова є за сумісництвом і агентом 24-річного вінгера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України поступилась Японії на чемпіонаті світу-2022 Збірна України поступилась Японії на чемпіонаті світу-2022 1112
Українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби Українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби 1062
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 51429
28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика 28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика 11909 1
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5767
Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А 1141
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18832
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21948 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7923
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10197 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7270
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182931