Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо

Батько українського півзахисника Динамо Віктора Циганкова покинув межі України в умовах воєнного стану, як учасник делегації киян.

Про це повідомляє Українська правда.

У списку із 37-ми людей Віталій Циганков має посаду тренера воротарів. Відзначимо, що він виступав на позиції голкіпера під час своєї кар’єри, потім працював у першій команді Динамо, але останнім часом мав посаду в академії.

На офіційному сайті киян Віталія Циганкова немає у списку тренерського штабу. Тренером воротарів там є Михайло Михайлов.

Також нагадаємо, що батько Віктора Циганкова є за сумісництвом і агентом 24-річного вінгера.