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Кривцов оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією

Сьогодні 22:37 170 0
Сергій Кривцов поділився думками щодо поєдинків за путівку на ЧС-2022.
Кривцов оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України повинні битися у матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією.

Про це розповів оборонець Шахтаря Сергій Кривцов у коментарі Футбол 1.

"Динамо велику кількість днів проводить на зборах, Шахтар провів хороші збори. Я думаю, що ці два клуби є базовими для нашої збірної і, як я бачу, всі хлопці в хорошій формі.

Насамперед, ми не повинні впасти обличчям у бруд. Як і наші воїни борються, ми повинні бути на одному з ними рівні, і принести в такий непростий час радість нашим уболівальникам, громадянам країни", – розповів Кривцов.

Раніше УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна.

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