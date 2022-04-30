Кривцов оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією

Гравці збірної України повинні битися у матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією.

Про це розповів оборонець Шахтаря Сергій Кривцов у коментарі Футбол 1.

"Динамо велику кількість днів проводить на зборах, Шахтар провів хороші збори. Я думаю, що ці два клуби є базовими для нашої збірної і, як я бачу, всі хлопці в хорошій формі.

Насамперед, ми не повинні впасти обличчям у бруд. Як і наші воїни борються, ми повинні бути на одному з ними рівні, і принести в такий непростий час радість нашим уболівальникам, громадянам країни", – розповів Кривцов.