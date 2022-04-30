В УАФ назвали варіанти проведення чемпіонату України

Наступний чемпіонат України може відбутися на території західної України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Коли ми усією країною відсвяткуємо перемогу над рашистами, обов’язково буде прийняте рішення про старт наступного чемпіонату. І тоді, як варіант, розглядатимемо його початок на Заході України. Де всі клуби приїдуть і відіграють перше коло, або й взагалі увесь чемпіонат.

Варіант проведення чемпіонату у західних областях України – можливий. Але хочеться, аби якнайшвидше відбудувалась Україна, всі наші міста і в цілому, вся країна повернулась до мирного життя. До життя, в якому уболівальники із дітками приходитимуть на футбол і вболіватимуть за свої команди", – сказав Павелко.