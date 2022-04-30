Циганков зможе зіграти за збірну України

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав пошкодження перед матчем з Динамо Загреб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Циганкова невеличке ушкодження. Але можу вас запевнити, що до матчів національної збірної він буде готовий. Ушкодження він отримав на тренуванні і, як наслідок, займався за індивідуальною програмою.

Але нічого серйозного там немає, і на зборах збірної України Віктор Циганков буде повноцінно готуватися до матчів команди Петракова. У збірній України на Віктора Циганкова ми маємо розраховувати", – розповів Циганик.