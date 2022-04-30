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Циганков зможе зіграти за збірну України

Сьогодні 23:23 87 0
Ігор Циганик розповів про подробиці пошкодження вінгера Динамо Віктора Циганкова
Циганков зможе зіграти за збірну України
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав пошкодження перед матчем з Динамо Загреб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Циганкова невеличке ушкодження. Але можу вас запевнити, що до матчів національної збірної він буде готовий. Ушкодження він отримав на тренуванні і, як наслідок, займався за індивідуальною програмою.

Але нічого серйозного там немає, і на зборах збірної України Віктор Циганков буде повноцінно готуватися до матчів команди Петракова. У збірній України на Віктора Циганкова ми маємо розраховувати", – розповів Циганик.

Раніше Циганков поділився враженнями від перших благодійних матчів команди.

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