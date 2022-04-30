Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 51028
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 19:38 5550
Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Сьогодні 19:22 112
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді
Сьогодні 17:50 186
Помер відомий футбольний агент Райола
Сьогодні 17:13 360
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 239
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 261
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 397
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 403
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1453
Прямі трансляції

Ліверпуль переграв Ньюкасл, Вотфорд поступився Бернлі. Результати 35 туру АПЛ

Сьогодні 18:56 406 0
Результати 35 туру АПЛ
Ліверпуль переграв Ньюкасл, Вотфорд поступився Бернлі. Результати 35 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 30 квітня

Ньюкасл Юнайтед - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Кейта

Астон Вілла - Норвіч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Воткінс, 2:0 - 90+3 Інгс

Вотфорд - Бернлі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Тарковскі (автогол), 1:1 - 83 Корк, 1:2 - 86 Браунхілл

Вулвергемптон - Брайтон 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Макаллістер (пен), 0:2 - 70 Троссард, 0:3 - 86 Біссума

Саутгемптон - Крістал Пелес 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Ромеу, 1:1 - 60 Езе, 1:2 - 90+2 Заха

19:30 Лідс - Манчестер Сіті

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий склад команди А збірної України з біатлону Став відомий склад команди А збірної України з біатлону 1102
Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів 999
Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії 1176
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5550
Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці 1035
Завацька: Вірю, що немає поганих націй Завацька: Вірю, що немає поганих націй 1239
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4399
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27912 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7608 5
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12884 25
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6810
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18828