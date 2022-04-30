Ліверпуль переграв Ньюкасл, Вотфорд поступився Бернлі. Результати 35 туру АПЛ

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Відбулися матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 30 квітня
Ньюкасл Юнайтед - Ліверпуль 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Кейта
Астон Вілла - Норвіч 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Воткінс, 2:0 - 90+3 Інгс
Вотфорд - Бернлі 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Тарковскі (автогол), 1:1 - 83 Корк, 1:2 - 86 Браунхілл
Вулвергемптон - Брайтон 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Макаллістер (пен), 0:2 - 70 Троссард, 0:3 - 86 Біссума
Саутгемптон - Крістал Пелес 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Ромеу, 1:1 - 60 Езе, 1:2 - 90+2 Заха
19:30 Лідс - Манчестер Сіті