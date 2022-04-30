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Корнієнко: Виклик до збірної - найкраще, що може бути для мене

Сьогодні 15:55 88 0
Захисник ШахтаряЗахисник «Шахтаря» Віктор Корнієнко поділився емоціями від виклику до збірної України: «Я українець. Коли мене викликають до національної збірної, то це найкраще, що може бути для мене. Я повинен захищати честь своєї країни. Для мене це дуже важливо. Ми говориили кілька разів з Олександром Петраковим під час війни. Про футбол говорили не так багато. Насамперед цікавилися про безпеку один одного. Перші розмови були про це. Потім уже більше спілкувалися безпосередньо про гру. Тренер запитував, чи я підтримую форму, яке моє самопочуття. Ми завжди були на зв’язку. Я чудово знаю Петракова. Це людина, яка не відходитиме від свого. Він перше місце ставить результат. Попри те, що відбувається зараз, він продовжуватиме вимагати з нас». готовий грати за збірну
Корнієнко: Виклик до збірної - найкраще, що може бути для мене
#Віктор Корнієнко

Джерело - ТК Футбол.

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко задоволений, що отримав виклик до збірної України.

Про це заявив гравець.

"Я українець. Коли мене викликають до національної збірної, то це найкраще, що може бути для мене. Я повинен захищати честь своєї країни. Для мене це дуже важливо.

Ми говорили кілька разів з Олександром Петраковим під час війни. Про футбол говорили не так багато. Насамперед цікавилися про безпеку один одного. Перші розмови були про це. Потім уже більше спілкувалися безпосередньо про гру. Тренер запитував, чи я підтримую форму, яке моє самопочуття. Ми завжди були на зв’язку.

Я чудово знаю Петракова. Це людина, яка не відходитиме від свого. Він перше місце ставить результат. Попри те, що відбувається зараз, він продовжуватиме вимагати з нас", - зазначив Корнієнко.

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